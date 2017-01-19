logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

На турнире в Петербурге юношеская сборная Эстонии по футболу сыграла вничью с Таджикистаном

Сборная Эстонии поделила очки с Таджикистаном. Фото: granatkin.com
Cегодня 14:56
Рубрика: Спорт

На проходящем в Санкт-Петербурге международном юношеском турнире памяти Валентина Гранаткина сборная Эстонии в третьем матче группового этапа сыграла вничью с Таджикистаном - 1:1.

Незадолго до перерыва Марко Липп вывел сборную Эстонии вперед, а на 63-й минуте Шерридин Бобоев восстановил равновесие, передает официальный сайт турнира.

"Это была очень трудная игра. Причем, для обеих команд. Формат турнира - "игра-отдых-игра-отдых" - достаточно жесткий для игроков. И сегодня, в третий игровой день, стали заметнее проблемы у футболистов. Я не был доволен тем, как мы контролировали мяч, особенно в первом тайме. Во второй половине встречи картина несколько изменилась. У соперника было больше шансов, но и мы имели свои моменты. Я рад, что с каждой игрой мы развиваемся. Ничья закономерна. Готовимся к следующему матчу", - сказал Хопп после матча.

На поединке присутствовала внушительная официальная делегация из Эстонии во главе с главным тренером взрослой сборной Мартином Реймом. "Для наших ребят такое внимание почетно и важно. Это сильная мотивация и стимул для молодых футболистов, зная, что на тебя смотрят из главного штаба сборной. Представители штаба были и на предматчевой установке, и перед игрой еще раз заходили к ребятам в раздевалку, каждому пожелали успехов.", - прокомментировал Хопп.

Ранее эстонцы сыграли по нулям с болгарами и крупно проиграли Греции - 0:4. В итоге подопечные Ларса Хоппа заняли четвертое, последнее, место в группе А.

На втором этапе турнира матчи проходят по системе плей-офф до полного распределения мест. Команды, занявшие в своих группах первые и вторые места, образуют четвертьфинальные пары и разыгрывают места с 1-го по 8-е. Команды, занявшие в своих группах третьи и четвертые места, разыгрывают места с 9-го по 16-е.

Так что сборную Эстонии ждет еще три матча. В субботу, 14 января, эстонская команда встретится со сборной, занявшей в группе В третье место. Соперником могут стать Белоруссия, Индия или Латвия.

XXIX Международный юношеский турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина проходит с 8 по 21 января 2017 года.

В прошлом году на этом турнире сборная Эстонии заняла 13-е место среди 14 участников.

Виктор Сольц
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 11.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Инспекция: Доступ банков к личным спискам в телефонах клиентов должен быть ограничен
 foto
Из-за пожара было нарушено дорожное движение на улице Вана-Каламая
 foto
Первый выпуск "Инсайта" поднимает проблемы в законодательстве, недофинансирования спасателей-добровольцев и смерти домашних питомцев

Зарубежные новости

foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28
 foto
Жертвами теракта в Сирии стали десятки мирных жителей

Олимпиада-2014

foto
ФОТО: Таави Рыйвас поблагодарил эстонских спортсменов и их тренеров за успешное выступление на Олимпиаде в Рио