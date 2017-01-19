На турнире в Петербурге юношеская сборная Эстонии по футболу сыграла вничью с Таджикистаном

Сборная Эстонии поделила очки с Таджикистаном. Фото: granatkin.com

На проходящем в Санкт-Петербурге международном юношеском турнире памяти Валентина Гранаткина сборная Эстонии в третьем матче группового этапа сыграла вничью с Таджикистаном - 1:1.

Незадолго до перерыва Марко Липп вывел сборную Эстонии вперед, а на 63-й минуте Шерридин Бобоев восстановил равновесие, передает официальный сайт турнира.

"Это была очень трудная игра. Причем, для обеих команд. Формат турнира - "игра-отдых-игра-отдых" - достаточно жесткий для игроков. И сегодня, в третий игровой день, стали заметнее проблемы у футболистов. Я не был доволен тем, как мы контролировали мяч, особенно в первом тайме. Во второй половине встречи картина несколько изменилась. У соперника было больше шансов, но и мы имели свои моменты. Я рад, что с каждой игрой мы развиваемся. Ничья закономерна. Готовимся к следующему матчу", - сказал Хопп после матча.

На поединке присутствовала внушительная официальная делегация из Эстонии во главе с главным тренером взрослой сборной Мартином Реймом. "Для наших ребят такое внимание почетно и важно. Это сильная мотивация и стимул для молодых футболистов, зная, что на тебя смотрят из главного штаба сборной. Представители штаба были и на предматчевой установке, и перед игрой еще раз заходили к ребятам в раздевалку, каждому пожелали успехов.", - прокомментировал Хопп.

Ранее эстонцы сыграли по нулям с болгарами и крупно проиграли Греции - 0:4. В итоге подопечные Ларса Хоппа заняли четвертое, последнее, место в группе А.

На втором этапе турнира матчи проходят по системе плей-офф до полного распределения мест. Команды, занявшие в своих группах первые и вторые места, образуют четвертьфинальные пары и разыгрывают места с 1-го по 8-е. Команды, занявшие в своих группах третьи и четвертые места, разыгрывают места с 9-го по 16-е.

Так что сборную Эстонии ждет еще три матча. В субботу, 14 января, эстонская команда встретится со сборной, занявшей в группе В третье место. Соперником могут стать Белоруссия, Индия или Латвия.

XXIX Международный юношеский турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина проходит с 8 по 21 января 2017 года.

В прошлом году на этом турнире сборная Эстонии заняла 13-е место среди 14 участников.