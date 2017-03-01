Лидер "Калева/Крамо" намерен продолжить карьеру в санкт-петербургском "Зените"
Таллиннский баскетбольный клуб "Калев/Крамо" остается без разыгрывающего. Американец Демонте Харпер с большой вероятностью заключит контракт с санкт-петербургсикми "Зенитом".
"Зенит" хочет подписать договор с 27-летним баскетболистом на полтора года, передает пресс-служба "Калева/Крамо".
На поиски замены у таллиннцев не так много времени. Новых игроков можно регистрировать до 28 февраля.
Харпер, приехавший в столицу Эстонии в сентябре прошлого года, является самым результативным игроком "Калева/Крамо" в Единой лиге ВТБ - в среднем 16,1 очка за матч.
"Зенит", одержав в Единой лиге 14 побед при трех поражениях, занимает второе место. "Калев/Крамо" находится на 12-й позиции.
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