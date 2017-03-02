logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В соревнованиях Кубка IBU по биатлону в Отепя примут участие 300 спортсменов из 35 стран

Биатлон. Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 13:26
Рубрика: Спорт

В спортивном центре "Техванди" в Отепя с 7 по 12 марта пройдут соревнования последнего этапа этого сезона Кубка IBU по биатлону, в которых примут участие около 300 спортсменов из 35 стран мира. Число участников на этот раз больше, чем обычно в этапах Кубка IBU.

По словам президента Федерации биатлона Эстонии Айвара Нигола, большое число участников стало приятным сюрпризом. "Если посмотреть на предыдущие соревнования Кубка IBU, то в среднем там обычно принимали участие 200 спортсменов", - сказал Нигол и добавил, что и в Отепя первоначально ожидалось такое же число участников. "Поскольку это последний этап сезона, то можно предположить, что именно этим объясняется большее число участников", - пояснил Нигол, передает спортивный портал ERR.

Как отметил президент федерации, в Отепя станут известны лучшие, поэтому страны постараются направить свои лучшие команды. "Будут бороться за победу в Кубке IBU", - сказал он.

Нигол добавил, что хотя такое большое число участников добавляет работы организаторам, это показывает и высокий уровень конкуренции. "Очень приятно, что в наших соревнованиях планирует принять участие такое большое число спортсменов из разных стран", - с радостью сообщил Нигол и пригласил всех любителей спорта на стадион "Техванди" посмотреть соревнования и поболеть за спортсменов.

Последний этап Кубка IBU по биатлону в этом сезоне пройдет в с 7 по 12 марта в спортивном центре "Техванди" в Отепя. Соревнования являются бесплатными для зрителей.

Страны-участницы: Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Беларусь, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Испания, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Венгрия, Германия, Индия, Италия, Казахстан, Корея, Латвия, Литва, Молдова, Македония, Норвегия, Польша, Румыния, Россия, Словения, Сербия, Словакия, Швеция, Турция, Украина, США.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 22.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Мстислав Русаков: Мы хотим из ОЛПЭ сделать партию для всех
 foto
"АК": полиция продолжает выявлять мошеннические схемы при закупке товаров у хуторян
 foto
Таави Аас: доменные имена Pealinn и "Столица" должны бы принадлежать городу

Зарубежные новости

foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
 foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?

Олимпиада-2014

foto
ФОТО: Таави Рыйвас поблагодарил эстонских спортсменов и их тренеров за успешное выступление на Олимпиаде в Рио