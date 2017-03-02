В соревнованиях Кубка IBU по биатлону в Отепя примут участие 300 спортсменов из 35 стран

Биатлон. Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

В спортивном центре "Техванди" в Отепя с 7 по 12 марта пройдут соревнования последнего этапа этого сезона Кубка IBU по биатлону, в которых примут участие около 300 спортсменов из 35 стран мира. Число участников на этот раз больше, чем обычно в этапах Кубка IBU.

По словам президента Федерации биатлона Эстонии Айвара Нигола, большое число участников стало приятным сюрпризом. "Если посмотреть на предыдущие соревнования Кубка IBU, то в среднем там обычно принимали участие 200 спортсменов", - сказал Нигол и добавил, что и в Отепя первоначально ожидалось такое же число участников. "Поскольку это последний этап сезона, то можно предположить, что именно этим объясняется большее число участников", - пояснил Нигол, передает спортивный портал ERR.

Как отметил президент федерации, в Отепя станут известны лучшие, поэтому страны постараются направить свои лучшие команды. "Будут бороться за победу в Кубке IBU", - сказал он.

Нигол добавил, что хотя такое большое число участников добавляет работы организаторам, это показывает и высокий уровень конкуренции. "Очень приятно, что в наших соревнованиях планирует принять участие такое большое число спортсменов из разных стран", - с радостью сообщил Нигол и пригласил всех любителей спорта на стадион "Техванди" посмотреть соревнования и поболеть за спортсменов.

Последний этап Кубка IBU по биатлону в этом сезоне пройдет в с 7 по 12 марта в спортивном центре "Техванди" в Отепя. Соревнования являются бесплатными для зрителей.

Страны-участницы: Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Беларусь, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Испания, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Венгрия, Германия, Индия, Италия, Казахстан, Корея, Латвия, Литва, Молдова, Македония, Норвегия, Польша, Румыния, Россия, Словения, Сербия, Словакия, Швеция, Турция, Украина, США.