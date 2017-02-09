Гандболисты "Виймси" обыграли "Таллас"

Игрок "Виймси" Райл Агени и главный тренер команды Айн Пиннонен. Фото: Союз гандбола Эстонии

В четверг, 2 февраля, в высшей лиге чемпионата Эстонии по гандболу среди мужчин состоялся один матч.

На площадке средней школы Виймси местная команда в результативном поединке обыграла столичный "Таллас" - 37:35.

В составе победителей самым результативным стал Робин Оберг - 13 мячей. У проигравших активнее других был Маркус Вийткар, на счету которого 8 голов.

В турнирной таблице "Виймси" идет на третьем месте - 21 очко. "Таллас" набрал всего 4 балла, занимая предпоследнюю, шестую строчку.

У лидера первенства - команды "Кехра" - 24 очка. Действующий чемпион, "Сервити" из Пылва отстает на одно очко, но имеет один матч в запасе.