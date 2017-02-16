Женская сборная Эстонии по теннису уступила Сербии со счетом 1:2
В стартовом поединке проходящего в Таллинне Кубка Федераций среди команд первой группы Евро-Африканской зоны сборная Эстонии уступила Сербии со счетом 1:2.
В одиночных встречах Валерия Горлач (WTA 1067) проиграла 147-й ракетке мира Иване Йорович - 0:6, 3:6, а лидер сборной Эстонии Анетт Контавейт (WTA 116) взяла верх над Ниной Стоянович (WTA 126) - 6:2, 7:5.
В итоге победитель матча определился в парной встрече. Тандем Анетт Контавейт/Майлен Нууди признал преимущество пары Нина Стоянович/Ивана Йорович - 4:6, 6:1, 5:7.
В третьем сете эстонские девушки вели со счетом 5:2, но в итоге упустили победу.
В четверг, 9 февраля, сборная Эстонии сыграет против Израиля. Накануне израильтянки проиграли Болгарии - 1:2.
В плей-офф турнира выйдет только победитель группы.
Всего в турнире, который проходит в теннисном центре Tallink, принимают участие 14 команд, разбитые на 4 подгруппы.
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