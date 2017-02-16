Женская сборная Эстонии по теннису уступила Сербии со счетом 1:2

Совет Пярнуской больницы в среду выслушал разъяснения членов правления больницы в связи с недавними скандалами и образовал для их расследования рабочую группу в составе председателя совета и членов комиссии по аудиту; по мере необходимости к работе будет привлекаться внутренний контролер Пярнуской горуправы.