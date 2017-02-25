В спринте на Кубке мира в Отепя победили норвежец Клэбо и шведка Нильссон

Стина Нилльсон Фото: EPA

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Отепя, спринт свободным ходом выиграли норвежец Йоханнес Клэбо и шведка Стина Нильссон.

Клэбо в финале преодолел дистанцию 1,6 километра за 3 минуты и 6,53 секунды, передает портал ERR Sport.

Вторым стал еще один норвежец Финн Хоген Крог, а третьим финишировал россиянин Сергей Устюгов.

Лидер общего зачета Кубка мира Мартин Йонсруд Сундбю в квалификации упал и сломал лыжную палку. Следом за норвежцем в турнирной таблице расположились Устюгов и финн Матти Хейккинен.

У женщин спринт выиграла шведка Стина Нильссон, преодолевшая 1,3 км за 2 минуты и 49,96 секунды. Серебро и бронза достались норвежкам - Майкен Касперсен Фалла

и Хайди Венг.

Венг с 1591 очком возглавляет общий зачет Кубка мира.

Эстонские спортсмены не преодолели квалификационный барьер.