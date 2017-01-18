Девятый этап ралли-марафона "Дакар" отменен из-за оползня

Март Меэру и Тоомас Трийза Фото: ERR

Организаторы ралли-рейда "Дакар", который продолжается в Южной Америке, приняли решение отменить из-за оползня намеченный на 11 января девятый этап гонки.

Этап, протяженность которого должна была составить 977 км, отменен из-за обширного оползня, сошедшего с гор вследствие длительной грозы, передает пресс-служба соревнований.

Оползень сошел в 160 км от города Сальта, нанес ущерб деревне Волкан и перекрыл дорогу к месту старта 9-го этапа. В официальных сообщениях местной администрации сообщается о двух погибших и более 1000 эвакуированных.

Эстонию на ралли-рейде представляют мотогонщики Тоомас Трийза и Март Меэру. В генеральной классификации зачета мотоциклистов, которую возглавляет британец Сэм Сандерлэнд, Трийза занимает 35-е место (отставание от лидера 4 часа 8 минут 8 секунд), Меэру - 61-е (отставание 6 часов 42 минуты 32 секунды).