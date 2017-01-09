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Обладателем "Серебряного мяча" в пятый раз стал Константин Васильев

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Cегодня 14:16
Рубрика: Спорт

В понедельник, 2 января, Константин Васильев стал обладателем приза "Серебряный мяч", который каждый год вручают автору самого красивого гола за сборную Эстонии по футболу.

Выступающий за польский клуб "Ягеллония" 32-летний полузащитник был удостоен награды за точный удар в ворота сборной Гибралтара 7 октября прошлого года в отборочном поединке ЧМ-2018. Тот матч национальная команда Эстонии выиграла со счетом 4:0.

Васильев получил этот приз в пятый раз. Ранее его голы признавались лучшими в 2009, 2011, 2012 и 2014 годах.

Всего в прошлом году сборная Эстонии забила 11 голов в 14 матчах.

Учрежденный эстонскими журналистами приз "Серебряный мяч" вручается уже на протяжении 22 лет. В 1994 году группа футбольных журналистов образовала закрытый клуб, который каждый год определяет и вручает приз футболисту сборной Эстонии, забившему самый красивый гол в минувшем сезоне. В этом году в голосовании приняли участие 27 журналистов.

Гол Васильева получил 129 очков. Второе место занял Маттиас Кяйт (первый гол Гибралтару) - 90 баллов. А третью позицию занял Хенри Аниер (гол в ворота Бельгии) - 72 очка.

Обладателями приза "Серебряный мяч" ранее становились Мартин Рейм (1995, 1997), Арго Арбейтер (1996), Сергей Терехов (1998), Индрек Зелински (2000, 2003, 2007), Андрес Опер (2001, 2005), Теэт Аллас (2002), Кристен Вийкмяэ (2004), Тармо Неэмело (2006), Вячеслав Заховайко (2008), Константин Васильев (2009, 2011, 2012, 2014), Тармо Кинк (2010), Сийм Лутс (2015), Сандер Пури (2016).

Виктор Сольц
Редактор

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