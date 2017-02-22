Победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира в Австрии стала немка Лаура Дальмайер

Биатлонистки сборной Эстонии неудачно выступили в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Австрии, никто из них не смог пробиться в 40 сильнейших и получить очки в зачет Кубка мира. А победила в этой дисциплине немка Лаура Дальмайер, для которой эта медаль стала уже четвертой на этом чемпионате, передает "Актуальная камера".

Перед женской индивидуальной гонкой тренеры сборной Эстонии ломали голову над составом команды. "Так как Кадри Лехтла чувствовала себя не очень хорошо, мы рассматривали вариант при котором вместо нее могла бы выступить Мерил Белман, но мы все-таки не стали делать замену, так как решение доктора имеет такой же вес как и решение тренера. Это было наше общее решение, а не только тренерского штаба", – рассказал тренер сборной Эстонии по стрельбе Индрек Тобрелутс.

Однако плохое самочувствие Кадри все-таки дало о себе знать. Она пять раз ошиблась на стрельбище и при этом не была быстра на лыжне. В итоге – 96-е место из 99-ти участниц гонки. Не попали в топ-40, а значит и в очковую зону Кубка мира и ее партнерши по сборной Эстонии. Йоханна Талихярм с двумя минутами штрафа стала 57-й, а Кристель Вийгипуу с тремя промахами заняла 90-е место.

Выиграла эту гонку немка Лаура Дальмайер. Она допустила один промах и на финише на 25 секунд опередила чешку Габриэлу Коукалову, которая также заработала одну штрафную минуту. Это была уже третья золотая медаль Дальмайер на этом чемпионате мира. Еще в одной гонке она завоевала серебро. Также Дальмайер упрочила свое лидерство и в общем зачете Кубка мира, и в зачете индивидуальных гонок.

А бронзовую медаль сегодня завоевала итальянка Алессия Рунггальдир. Она оказалась одной из двух биатлонисток, которые вошли в так называемый клуб "зеро", то есть не допустили ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй такой спортсменкой стала выступающая с этого сезона за сборную Кореи россиянка Екатерина Аввакумова. Но из-за низкой скорости на лыжне она финишировала на 5-й позиции.

В четверг днем в Хохфильцене состоится мужская индивидуальная гонка. Здесь сборная Эстонии рассчитывает на более высокие результаты, чем у женщин. "У мужчин завтра будут выступать Каури Кыйв, Роланд Лессинг и Рене Цахкна. Все они умеют точно стрелять, но чемпионат мира показывает, что техническое мастерство не самое главное – на протяжении всей гонки нужно сохранять холодный рассудок", – сказал тренер Индрек Тобрелутс.