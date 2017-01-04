Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович объявила о завершении карьеры

Ана Иванович. Фото: USA Today Sports/Scanpix

"Я приняла решение завершить карьеру, - написала на своей странице в социальной сети Facebook 29-летняя спортсменка. - Это было тяжелое решение. Я хотела бы выступать на высоком уровне, как я умею, но поняла, что уже не смогу делать это долго".

Как напоминает агентство ТАСС, спортсменка выиграла Открытый чемпионат Франции и дошла до финала Открытого чемпионата Австралии в 2008 году, после чего поднялась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Также в ее активе полуфинал Уимблдонского турнира и участие в 1/4 финала Открытого чемпионата США. В июле 2016 года Иванович вышла замуж за бывшего капитана сборной Германии по футболу и полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Бастиана Швайнштайгера.