Масс-старт на многодневке "Тур де Ски" выиграл россиянин, лучшим из эстонцев был Карел Таммъярв

Все правительства Эстонии старались поддерживать Нарву - Нарвский колледж, технопарки, выездные заседания правительства являются тому свидетельством. За последние годы в Ида-Вирумаа созданы предприятия, минимальная зарплата на которых близка к средней по стране, и работники покидать их не собираются, рассказала о своих впечатлениях о регионе президент Эстонии Керсти Кальюлайд в предновогоднем интервью телеканалу ETV+.