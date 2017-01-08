Масс-старт на многодневке "Тур де Ски" выиграл россиянин, лучшим из эстонцев был Карел Таммъярв
Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в масс-старте классическим стилем на дистанции 10 км в рамках второго этапа многодневки "Тур де Ски", которая проходит в швейцарском Валь-Мюстере.
Гонка состоялась в воскресенье, 1 января. Россиянин преодолел 10-километровую дистанцию за 24,5 минуты, опередив норвежцев Мартина Сундбю и Дидрика Тонсета.
Лучшим среди эстонских лыжников оказался Карел Таммъярв, он проиграл победителю 1 минуты, 34,6 секунды, заняв 55-е место.
Райдо Рянкель занял 58-е, Марко Клип - 74-е, Пеэтер Кюммель - 77 место. Всего финишировали 78 спортсменов.
В субботу Устюгов стал победителем спринта.
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