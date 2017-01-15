Юношеская сборная Эстонии на футбольном турнире в Санкт-Петербурге стартовала с нулевой ничьей

Юношеская сборная Эстонии. Фото: www.granatkin.com

В воскресенье, 8 января, юношеская (до 19 лет) сборная Эстонии по футболу провела свой первый матч на Мемориале Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге уже в 28-й раз. Подопечные Ларса Хоппа сыграли по нулям с командой Болгарии.

В другом поединке группы А Таджикистан одержал минимальную победу над Грецией - 1:0.

Следующую встречу сборная Эстонии проведет во вторник, 10 января, с греками.

XXIX Международный юношеский турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина проходит с 8 по 21 января 2017 года с участием 16 команд, которые разбиты на четыре группы.

На втором этапе турнира матчи проходят по системе плей-офф до полного распределения мест. Команды, занявшие в своих группах первые и вторые места, образуют четвертьфинальные пары и разыгрывают места с 1-го по 8-е. Команды, занявшие в своих группах третьи и четвертые места, разыгрывают места с 9-го по 16-е.

В прошлом году на этом турнире сборная Эстонии заняла 13-е место среди 14 участников.