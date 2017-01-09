ФИФА выдала международную лицензию 16 эстонским судьям
Международная федерация футбола (ФИФА) выдала лицензии 16 эстонским судьям.
У мужчин лицензию главного арбитра получили Кристо Тохвер, Роомер Тараев и Юри Фришер, передает официальный сайт Эстонского футбольного союза.
Лицензию помощника арбитра получили Ханнес Рейнвальд, Дмитрий Виноградов, Стен Клаасен, Сильвер Кыйв, Неэме Неэмлайд и Арон Хярсинг.
У женщин лицензию ФИФА получили главные арбитры Реэлика Тури и Трийну Лаос, а также помощники рефери Анни Рахула и Каролин Кайвоя.
В футзале лицензия досталась Григорию Ошомкову, в пляжном футболе - Андрею Карху и Аго Кяртманну.
ФИФА выдает международные лицензии арбитрам на один год.
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