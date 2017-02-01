Ксения Балта, Кристина Короляк и Олег Анисимов претендуют на государственную спортивную премию

Ксения Балта. Фото: ERR

В этом году на государственные спортивные премии претендуют 52 кандидата.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры, в Эстонии есть два вида государственных спортивных наград: из них первая - премия "Дело всей жизни" размером 40 000 евро - вручается лицам, внесшим большой вклад в развитие эстонского спорта.

Ежегодно ее получают два человека, нынче на нее претендуют 24 человека. Среди них в том числе тренер по борьбе Хенн Пыллусте и мотогонщик Танель Леок.

Второй вид премии - за спортивные результаты в предыдущем году - получают ежегодно шесть человек или команд. Размер этой премии составляет 9600 евро, в этом году на нее претендуют 28 кандидатов. Среди них есть как спортсмены (в том числе легкоатлеты Ксения Балта и Герд Кантер, фристайлистка Келли Сильдару, абсолютные чемпионы мира по фитнесу Кристина Короляк и Олег Анисимов), так и тренеры (например, Андрей Назаров и Матти Киллинг).

Среди команд на премию претендует в том числе эстонская четверка по академической гребле (Андрей Ямся, Тыну Эндрексон, Каспар Таймсоо и Аллар Рая), а также женская сборная Эстонии по фехтованию на шпаге (Ирина Эмбрих, Кристина Кууск, Юлия Беляева и Эрика Кирпу).

Лауреатов премий определит правительство ЭР по предложению совета специальной правительственной комиссии по спорту, которую курирует министр культуры.

Вручение наград пройдет 24 февраля в Академии наук в Таллинне.

С полным списком претендентов можно ознакомиться здесь.