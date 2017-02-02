Чемпионки Эстонии по волейболу завершили выступления в европейских турнирах

Чемпионки Эстонии по волейболу - команда города Кохила - завершила выступления в европейских турнирах. Ответная игра на своей площадке в рамках Кубка Европейской конфедерации завершилась победой гостей, передает "Актуальная камера"

Немецкий клуб "Штутгарт" оказался слишком сильным соперником и уверенно выиграл все три партии - 25:10, 25:21 и 25:14. Лучшей в составе эстонской команды была Кертту Лаак, набравшая 10 очков. Отметим, что первый матч 1/16 финала на площадке немецкой команды также завершился победой "Штутгарта" со счетом 3:0.

Выступления в еврокубках стали для эстонской команды хорошим опытом. По ходу двух турниров волейболистки Кохила провели шесть матчей, в которых одержали две победы и потерпели четыре поражения.