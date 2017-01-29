На этапе чемпионата мира по ралли в Монте-Карло Отт Тянак занял третье место

Отт Тянак. Фото: M-Sport

Действующий чемпион мира по авторалли WRC Себастьен Ожье одержал победу на первом этапе нового сезона — Ралли Монте-Карло. Его партнер по команде "М-Спорт" эстонец Отт Тянак занял третье место.

Четырехкратный чемпион мира Ожье дебютировал в новой команде с уверенной победы на этапе. Второй результат показал Яри-Матти Латвала на "Тойоте", третьим оказался Тянак.

Тянак начал воскресные заезды на втором месте, но затем у него возникли проблемы с мотором. Однако эстонскому спортсмену все-таки удалось оказаться на подиуме.