На этапе чемпионата мира по ралли в Монте-Карло Отт Тянак занял третье место
Действующий чемпион мира по авторалли WRC Себастьен Ожье одержал победу на первом этапе нового сезона — Ралли Монте-Карло. Его партнер по команде "М-Спорт" эстонец Отт Тянак занял третье место.
Четырехкратный чемпион мира Ожье дебютировал в новой команде с уверенной победы на этапе. Второй результат показал Яри-Матти Латвала на "Тойоте", третьим оказался Тянак.
Тянак начал воскресные заезды на втором месте, но затем у него возникли проблемы с мотором. Однако эстонскому спортсмену все-таки удалось оказаться на подиуме.
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