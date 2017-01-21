Тоомас Трийза на ралли "Дакар" победил в своем классе
В Аргентине завершилась труднейшая марафонская гонка "Дакар-2017". Среди тех, кто добрался до финиша, и два эстонских мотоциклиста - Тоомас Трийза и Март Меэру.
2 января в Парагвае на старт вышли 143 мотоциклиста. До финиша смогли доехать только 97 гонщиков. Победителем ралли-рейда "Дакар-2017" среди мотоциклистов стал британец Сэм Сандерленд, передает портал delfi.
Трийза в общем зачете занял 30-е место (+5:48.43), Меэру показал 55-й результат (+11:32.18).
В классе Malle-Moto Трийза занял первое место. Всего в этом классе выступали 19 участников.
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