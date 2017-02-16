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Гребец Андрей Ямся не сможет приехать на вручение государственной награды

Большая коллекция спортивных наград Андрея Ямси теперь пополнится и государственным орденом. Фото: ERR
Cегодня 11:16
Рубрика: Спорт

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила представить к государственным наградам и эстонскую четверку гребцов, которая в минувшем году выиграла чемпионат Европы и завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Бразилии. Один из членов команды - Андрей Ямся - на торжественную церемонию вручения орденов приехать не сможет.

Об этом спортсмен, который сейчас готовится к новому сезону в Испании, рассказал корреспонденту портала rus.err.ee.

"Нам, спортсменам, всегда приятно дарить болельщикам эмоции. И, конечно, очень радует, когда наши достижения не остаются незамеченными. Но решение президента наградить всех членов нашей команды по гребле оказалось для меня совершенно неожиданным. Очень приятно. Добавить что-то больше даже сложно", - сказал Андрей Ямся.

"Приехать на церемонию вручения наград у меня не получится. Планы подготовки к предстоящему сезону были сверстаны заранее. Сейчас я нахожусь в Испании, где продолжу тренироваться до конца февраля. А затем вылечу отсюда в Хорватию, где подготовка продолжится уже вместе со всей командой. К сожалению, в Таллинн выбраться не смогу", - объяснил спортсмен.

На вопрос, не будет ли он против, если орден ему передадут партнеры по сборной, Андрей Ямся сказал, что предпочел бы другой вариант.

"Ничего не имею против, но лучше, если ее заберут мои родственники. А то мало ли, вдруг она случайно затеряется в дороге", - добавил Ямся.

Главными соревнованиями для четверки парной в этом году станут чемпионаты мира и Европы.

В прошлом сезоне команда (Андрей Ямся, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо) выиграла чемпионат Европы и завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Бразилии.

В среду, 9 февраля, стало известно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила представить спортсменов к государственным наградам. Андрей Ямся, Аллар Рая и Каспар Таймсоо получат ордена Белой звезды III степени. Тыну Эндрексон получит орден Эстонского Красного креста II степени.

Всего Керсти Кальюлайд наградит 113 человек.

Церемония вручения наград пройдет 23 февраля накануне 99-й годовщины Эстонской Республики.

Сергей Михайлов
Редактор

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