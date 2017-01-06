Тармо Неэмело останется в "Нымме Калью" еще на один сезон

Тармо Неэмело продлил контракт. Фото: Сийм Семискар, ERR Sport

Нападающий Тармо Неэмело продлил контракт с таллиннским футбольным клубом "Нымме Калью" еще на один год.

В футболке "Калью" экс-форвард сборной Эстонии Тармо Неэмело выходит на поле, начиная с 2011 года. За это время он помог команде выиграть чемпионат страны в 2012 году и Кубок Эстонии-2015.

"О завершении карьеры пока не думаю, мотивации играть в футбол хватает. Еще один сезон точно отыграю", - заявил 34-летний нападающий.

В эстонской высшей лиге Неэмело провел за "Нымме Калью" 187 матчей и забил 86 голов. С таким показателем он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

В Лиге Европы УЕФА-2016/17 Неэмело отметился тремя забитыми мячами. Самым запоминающимся стал гол на 90-й минуте в ворота "Маккаби" из Хайфы, благодаря которому матч перешел в овертайм - в серии пенальти победу тогда праздновали подопечные Сергея Францева.

В минувшем сезоне "Нымме Калью" занял третье место в чемпионате Эстонии.

За сборную Эстонии Неэмело провел 22 матча и забил один гол. В 2016 году форвард был вызван в главную команду страны для подготовки к отборочным матчам с Гибралтаром и Грецией, но на поле ветеран так и не появился.