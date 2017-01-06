logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Тармо Неэмело останется в "Нымме Калью" еще на один сезон

Тармо Неэмело продлил контракт. Фото: Сийм Семискар, ERR Sport
Cегодня 18:40
Рубрика: Спорт

Нападающий Тармо Неэмело продлил контракт с таллиннским футбольным клубом "Нымме Калью" еще на один год.

В футболке "Калью" экс-форвард сборной Эстонии Тармо Неэмело выходит на поле, начиная с 2011 года. За это время он помог команде выиграть чемпионат страны в 2012 году и Кубок Эстонии-2015.

"О завершении карьеры пока не думаю, мотивации играть в футбол хватает. Еще один сезон точно отыграю", - заявил 34-летний нападающий.

В эстонской высшей лиге Неэмело провел за "Нымме Калью" 187 матчей и забил 86 голов. С таким показателем он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

В Лиге Европы УЕФА-2016/17 Неэмело отметился тремя забитыми мячами. Самым запоминающимся стал гол на 90-й минуте в ворота "Маккаби" из Хайфы, благодаря которому матч перешел в овертайм - в серии пенальти победу тогда праздновали подопечные Сергея Францева.

В минувшем сезоне "Нымме Калью" занял третье место в чемпионате Эстонии.

За сборную Эстонии Неэмело провел 22 матча и забил один гол. В 2016 году форвард был вызван в главную команду страны для подготовки к отборочным матчам с Гибралтаром и Грецией, но на поле ветеран так и не появился.

Виктор Сольц
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 29.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Полиция родителям: интересуйтесь, как проводит время ваш ребенок!
 foto
Цены Uber и Taxify в новогоднюю ночь могут вырасти в несколько раз
 foto
Правительство одобрило создание семи укрупненных волостей

Зарубежные новости

foto
Российские и европейские парламентарии, включая Яну Тоом, встретились с Асадом
 foto
Россияне назвали своими главными друзьями Белоруссию и Казахстан

Олимпиада-2014

foto
ФОТО: Таави Рыйвас поблагодарил эстонских спортсменов и их тренеров за успешное выступление на Олимпиаде в Рио