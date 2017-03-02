Из "Левадии" в "Нарва Транс" перешел Иоан Яковлев

Иоан Яковлев. Фото:narva trans

Полузащитник Иоан Яковлев подписал на год контракт с клубом "Нарва Транс". Последние два года он играл в молодежной команде "Левадии", за которую провел 58 матчей и забил 15 голов.

"На самом деле я очень рад, что присоединился к футбольному клубу "Нарва Транс". Для меня очень важно, что в меня поверили и предоставили шанс показать себя в большом футболе на самом высоком уровне в Эстонии, – сказал Яковлев. - Мои цели и задачи на предстоящий сезон — принести максимальную пользу команде и помочь клубу достичь тех целей, которые стоят перед ним".

Иоан Яковлев родился 19 января 1998 года в городе Нарва, Эстония. Первым детским клубом был "Силламяэ Калев". Но уже в 10 лет Яковлев попал в систему таллиннской "Левадии", за которую выступал на протяжении многих лет в разных возрастах. Последние два года играл в "Левадии" U21, за которую провел 58 матчей и забил 15 голов.

Был в академии "Зенита", а также играл в их составе на Зимнем первенстве. В 15 лет целый сезон играл за московское "Строгино".