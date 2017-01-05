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Букмекеры: предновогодний турнир в Тарту выиграет "Флора"

Зимний турнир любим как среди футболистов, так и среди болельщиков. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 07:15
Рубрика: Спорт

Традиционный предновогодний зальный футбольный турнир, который на сей раз проходит в тартуском спортивном доме A.Le Coq, достиг своей кульминации. Сегодня на искусственном зеленом газоне начинают мериться силами клубы высшей лиги чемпионата Эстонии.

По оценке букмекеров, победителем двухдневного марафона, когда 10 команд сыграют друг с другом по одному разу, станет столичная "Флора", которая выиграла турнир и в прошлом году.

Второе место специалисты по ставкам прочат "Инфонету", а третье - "Левадии".

Все поединки в прямом эфире покажет Таллиннское телевидение. Матчи первого игрового дня начнутся в 15:00, а завершатся в 22 часа.

Традиционный предновогодний турнир по зальному футболу под эгидой Эстонского футбольного союза в этом году проходит уже в 22-й раз. В общей сложности с 9 по 30 декабря в нем примут участие около 3500 футболистов - как дети, так и взрослые. Как любители, так и профессионалы.

Все предыдущие турниры прошли в столичном спортхолле "Калев", который сейчас закрыт на ремонт.

Сергей Михайлов
Редактор

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