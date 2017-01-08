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В понедельник в Таллинне определят лауреата "Серебряного мяча"

Чаще остальных обладателем приза становился Константин Васильев. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 17:06
Рубрика: Спорт

В понедельник, 2 января, футбольные журналисты Эстонии подведут итоги выступлений сборной страны в прошлом году, определив автора самого красивого гола, который награждается специальным призом "Серебряный мяч".

В 1994 году группа футбольных журналистов образовала закрытый клуб, который каждый год определяет и вручает приз футболисту сборной Эстонии, забившему самый красивый гол в минувшем сезоне.

Последним лауреатом "Серебряного мяча" стал Сандер Пури, в 2015 году забивший гол в ворота сборной Сент-Китс и Невис

Та игра, ставшая прощальной для вратаря Сергея Парейко, состоялась в Таллинне и завершилась со счетом 3:0. Сандер Пури установил в ней окончательный результат, отличившись на 57-й минуте.

Обладателями приза "Серебряный мяч" становились: Мартин Рейм (1995, 1997), Арго Арбейтер (1996), Сергей Терехов (1998), Индрек Зелински (2000, 2003, 2007), Андрес Опер (2001, 2005), Теэт Аллас (2002), Кристен Вийкмяэ (2004), Тармо Неэмело (2006), Вячеслав Заховайко (2008), Константин Васильев (2009, 2011, 2012, 2014), Тармо Кинк (2010), Сийм Лутс (2015), Сандер Пури (2016).

Сергей Михайлов
Редактор

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