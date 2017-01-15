Хоккеисты "Викинга" на выезде обыграли нарвский "Паэмурру"
В воскресенье, 8 января, в матче чемпионата Эстонии по хоккею "Викинг" на выезде взял верх над нарвским "Паэмурру" - 7:3 (2:0, 3:3, 2:2) и догнал лидировавший в турнирной таблице ХК "Таллинн".
В составе победителей отличились Данил Галимулин, Филипп Шварыгин, Константин Грищенко, Марко Кеттунен, Роман Коленчуков, Атте Миккола и Александр Кузнецов.
У нарвитян дубль сделал Александр Богданов, а еще одну шайбу забросил Никита Пузаков.
Следующий поединок национального первенства состоится в субботу, 14 января. "Викинг" в ледовом холле "Тондираба" принимает "Паэмурру".
Положение команд: ХК "Викинг" 12 очков (6 матчей), ХК "Таллинн" 12 (6), "Паэмурру" 6 (5), Молодежная команда 3 (5).
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