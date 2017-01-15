Хоккеисты "Викинга" на выезде обыграли нарвский "Паэмурру"

Первыми новичками "Инфонета", который в предстоящем сезоне будет выступать под названием FCI Tallinn, в 2017 году стали защитник Роман Нестеровский и хавбек Кирилл Нестеров из нарвского "Транса". Оба игрока уже выступали за "Инфонет" на предновогоднем турнире ЭФС. Соглашение с обоими футболистами рассчитано на два года.