Контавейт поднялась на восемь строчек в рейтинге WTA

Анетт Контавейт. Фото: AFP/Scanpix

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт улучшила свои позиции в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 30 января, Контавейт поднялась со 121-го на 113-е место.

Напомним, что первая ракетка Эстонии накануне выиграла теннисный турнир серии ITF во французском Андрезье-Бутеоне с призовым фондом 60 000 долларов США. В финале турнира эстонка взяла верх над Иваной Йорович из Сербии — 148-й ракеткой мира.

Рейтинг второй ракетки Эстонии Кайи Канепи практически не изменился: она поднялась с 471-й на 470-ю строчку.

Рейтинг WTA снова возглавила американка Серена Уильямс, которая выиграла Открытый чемпионат Австралии и потеснилу Анжелику Кербер на вторую позицию. На третье место поднялась чешка Каролина Плискова.