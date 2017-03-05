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На Тартуском марафоне победу праздновали представители Франции

Video
Владислав Лушин
Cегодня 22:08
Рубрика: Спорт

В Отепя прошел очередной Тартуский лыжный марафон. Победу среди мужчин, и среди женщин одержали французы, а лучший результат среди эстонских спортсменов показала Татьяна Маннима, у нее - второе место.

Сильнейшим среди мужчин оказался француз Бастьян Буттен, прошедший 34-километровую трассу Тартуского лыжного марафона за 1 час 29 минут и 28 секунд. На финише гонки он сумел на считанные секунды опередить своих партнеров по сборной, передает "Актуальная камера".

"Мои конкуренты были очень сильны, так что я просто старался держаться вместе с остальной группой лидеров и партнерами по команде", - говорит Буттен.

Большую часть гонки на награды претендовали и двое эстонцев - Кейн Эйнасте и Мартти Химма, но за 10 километров до финиша оба потеряли контакт с группой лидеров.

"Было очень много круговых, с одним из которых мы не поделили трассу на повороте , и получилось так, что падая, он захватил с собой эстонцев, а не французов", - сетует Кейн Эйнасте, занявший 11-е место.

В женской гонке, которая стартовала за 10 минут до мужской, судьба золота решалась в борьбе между француженкой Орели Дабудюк и эстонкой Татьяной Маннима. Спортсменки шли вровень до 30 километра, но когда их догнала группа сильнейших мужчин, то их темп смогла выдержать лишь представительница сборной Франции.

По итогам Тартуского лыжного марафона Татьяна Маннима также упрочила свое третье место в общем зачете Worldloppet - всемирной серии лыжных марафонов. 

Виктор Сольц
Редактор

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