ФОТО: в Таллиннском аэропорту ночью встретили фристайлистку Келли Сильдару

Завоевавшая золотую и серебряную медали на Всемирных экстремальных играх в США 14-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару вернулась в Таллинн в ночь на среду.

Золотую медаль спортсменка выиграла в своей коронной дисциплине – слоупстайле. Сильдару победила на фестивале экстремалов X-Games в этой дисциплине второй год подряд. Тем самым она вписала свое имя в историю X-Games, став самой юной двукратной чемпионкой за все время проведения этих соревнований. По словам спортсменки, повторить успех оказалось для нее так же трудно, как и победить на этом турнире впервые.