"Нымме Калью" подписал контракт с нетипичным бразильцем

Фанаты "Нымме Калью" верят в свою команду. Фото: ERR

Об этом в среду, 15 февраля, сообщила пресс-служба "Калью", отметив, что атакующий полузащитник уже успел забить за команду несколько голов в контрольных матчах.

"Карлос не является типичным бразильцем, который хочет работать только с мячом. Он вносит очень высокий вклад в командные действия", - прокомментировал помощник главного тренера "Нымме Калью" Сергей Терехов.

Сам бразильский футболист позиционирует себя как универсального игрока. Его сильные стороны - выносливость, скорость и физическая мощь.

Ранее он выступал на родине, а также успел поиграть в чемпионате Боснии.