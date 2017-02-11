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ФОТО: Кальюлайд и Сильдару открыли международный турнир экстремалов Simple Session

Cегодня 18:37
Рубрика: Спорт

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и фристайлистка Келли Сильдару открыли международный турнир BMX-велосипедистов и скейтбордистов Simple Session, который в 17-й раз проводится в Таллинне.

"В Эстонии нет другого международного спортивного турнира такого высокого уровня, как Simple Session," - написала Кальюлайд на своей странице в соцсети Facebook.

Вместе с Кальюлайд в открытии соревнований в столичном центре Saku Suurhall, за которыми будут следить с телеэкранов сотни тысяч любителей экстремального спорта по всему миру, приняла участие юная эстонская фристайлистка Келли Сильдару, недавно возвратившаяся со Всемирных экстремальных игр (X-Games) в Аспене с двумя золотыми медалями.

В этом году в турнире BMX-велосипедистов и скейтбордистов Simple Session за победу будут бороться 150 лучших спортсменов из более чем 30 стран мира, для которых подготовлена уникальная трасса, не имеющая аналогов в мире.

В четверг и пятницу участники провели официальные тренировки. В субботу пройдут квалификационные соревнования, а в воскресенье в финальных заездах определятся победители турнира, который входит в зачет Кубка мира.

Андрей Крашевский
Редактор

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