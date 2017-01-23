Футболист сборной Эстонии Хенри Аниер трудоустроился в Шотландии

Хенри Аниер продолжит карьеру в Шотландии. Фото: Сийм Сесмискар, ERR Sport

Нападающий сборной Эстонии по футболу Хенри Аниер подписал контракт сроком на полгода с клубом "Инвернесс", выступающим в высшей лиге чемпионата Шотландии.

Как сообщил официальный сайт клуба, в контракт эстонского футболиста внесена опция, предусматривающая возможность продления соглашения после окончания сезона.

В настоящее время "Инвернесс" идет на последнем месте в турнирной таблице шотландского первенства.

В декабре прошлого года Хенри Аниер (26) покинул шведский "Кальмар", за который выступал с августа.

В чемпионате Швеции нападающий сборной Эстонии сыграл 9 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его клуб завершил сезон на шестом месте.

Хенри Аниер начал карьеру в валгаском "Уорриоре", затем защищал цвета "Флоры", после чего отправился за границу. Выступал за норвежские "Викинг" и "Фредрикстад", шотландский "Мазервелл" и немецкий "Эрцгебирге Ауэ". В январе 2015 года подписал контракт с "Данди Юнайтед".