Сборная Эстонии опустилась в рейтинге ФИФА на 117-е место

Сборная Эстонии по футболу. Фото: Сийм Семискар, ERR Sport

Сборная Эстонии по футболу ухудшила свои позиции в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

В опубликованном в четверг, 12 января, рейтинге эстонские футболисты занимают 117-е место, опустившись на одну строчку по сравнению с прошлым месяцем.

Таким образом национальная команда Эстонии начинает год, находясь ниже сборных других стран Балтии. Латвия в первом рейтинге 2017 года занимает 110-е (+1), а Литва - 105-е (0) место.

Места в рейтинге соперников сборной Эстонии по отборочной группе ЧМ-2018: Бельгия - пятая, Босния и Герцеговина - 27-я, Греция - 42-я, Кипр - 116-й (-1), Гибралтар - 205-й.

Во главе рейтинга изменений не произошло. Лидируют аргентинцы, на второй строчке располагается Бразилия, на третьей — Германия. Сохранила свое место и сборная России - она находится на 56-й строчке, что является антирекордом россиян. На 30-й позиции осталась сборная Украины.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А в октябре 2008 эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было наихудшим результатом в ее истории.

При составлении рейтинга учитываются все встречи команды - официальные и товарищеские. Однако официальные игры идут в зачет рейтинга ФИФА с большим коэффициентом, чем товарищеские.