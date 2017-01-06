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FIS отклонила апелляции шести российских лыжников на отстранение от соревнований

Максим Вылегжанин. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 17:30
Рубрика: Спорт

Международная федерация лыжных гонок (FIS) отклонила апелляции шести российских лыжников на отстранение от международных соревнований, сообщает пресс-служба организации.

Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были отстранены 22 декабря после изучение доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, передает "Интерфакс".

Решение допинговой комиссии FIS было принято единогласно. На время дисквалификации спортсмены не могут принимать участие в любых соревнованиях, как национальных, так и международных.

23 декабря FIS временно отстранила от участия в международных соревнованиях шесть российских лыжников, поводом послужил доклад независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

Позднее бронзовый медалист ЧМ-2013 Юлия Иванова и победитель этапа Кубка мира 2006/07 в спринте Евгения Шаповалова подтвердили, что также входят в список отстраненных лыжников.

Легков выиграл золото и серебро ОИ-2014, Вылегжанин - две серебряные медали ОИ в Сочи, Петухов был бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпионом мира 2013 года, Белов - бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.

Виктор Сольц
Редактор

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