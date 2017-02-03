Эстонский фигурист Науритс последним пробился в произвольную программу на ЧЕ в Остраве

В пятницу, 27 января, эстонский фигурист Даниэль Альберт Науритс занял 24-е место в короткой программе на чемпионате Европы в чешской Остраве и завоевал право откатать завтра произвольную программу.

Науритс получил 55,14 балла. А лучше всех сегодня отработал испанец Хавьер Фернандез. За свою композицию он получил 104,25 балла, передает "Актуальная камера".

Фернандез почти на 10 баллов опередил россиянина Максима Ковтуна, который показал свой лучший результат в короткой программе в карьере. На третьем месте идет Алексей Быченко из Израиля.

Всего короткую программу откатали 36 фигуристов, из которых лишь 24 попали в произвольную.

А накануне вечером в Остраве разыграли первый комплект медалей. В парном катании золото завоевал российский дуэт: Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Вторыми стали выступающие за Германию украинка Алена Савченко и француз Бруно Массо. И третье место у французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре. Пятое место досталось представляющим Россию Наталье Забияке, которая родилась в Таллинне и когда-то выступала за Эстонию, и Александру Энберту.