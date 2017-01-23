Контавейт и Канепи ухудшили свои позиции в рейтинге WTA

Одна из громких новостей уходящей недели - победа темнокожей девушки на конкурсе красоты "Мисс Хельсинки" - заставила бурлить социальные сети. Высказывания на грани и за гранью расизма допускают не только эстонские политики-консерваторы, но и русскоязычные пользователи Facebook. Ответы на вопрос, к чему ведет стремительная радикализация общества, попыталась найти телепрограмма "Актуальная камера +".