Контавейт и Канепи ухудшили свои позиции в рейтинге WTA
Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - ухудшили свои позиции в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник,15 января, Контавейт опустилась со 120-го на 121-е место.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи опустилась 470-й на 471ю строчку. Еще одна представительница страны Валерия Горлач поднялась с 1047-й на 1044-ю позицию.
Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему немка Ангелик Кербер, второй идет Серена Уильямс из США, третьей - представительница Польши Агнешка Радванска.
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