Анетт Контавейт поднялась на одно место в рейтинге WTA
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт добилась небольшого прогресса в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 2 января, Контавейт поднялась со 112-го на 111-е место.
Напомним, что Конатвейт из-за травмы пропускает турнир в Брисбене и не примет участия в Открытом чемпионате Австралии.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи вылетела из четвертой сотни, опустившись с 376-й на 416-ю строчку.
Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему немка Ангелик Кербер, второй идет Серена Уильямс из США, третьей - представительница Польши Агнешка Радванска.
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