Баскетбольная команда Калле Кландорфа получит от Таллинна 20 000 евро

Калле Кландорф (справа) на баскетбольном матче. Фото: ERR

Баскетбольный клуб "ТЛУ/Калев", возглавляемый вице-мэром Таллинна Калле Кландорфом, получит из столичного бюджета 20 000 евро. Такое решение было принято на заседании городской управы в среду, 21 декабря.

Сам Кландорф, согласно антикоррупционному закону, не участвовал в обсуждении и не голосовал по этому вопросу.

Деньги будут выделены из резервного фонда Департаменту по делам спорта и молодежи для поддержки некоммерческого объединения Pirita Palliklubi, в состав которого и входит баскетбольная команда "ТЛУ/Калев".

Кландорф является один из членов правления MTÜ Pirita Palliklubi. Также он на данный момент занимает должность главного тренера команды, правда, с нового года он станет вторым тренером. Заявку на получение денег MTÜ Pirita Palliklubi подало 30 ноября.

Как сказано в пояснительной записке, деньги предназначены для частичного покрытия расходов клуба на участие в Еврокубке, Балтийской лиге и чемпионате Эстонии сезона 2016/17. Интересно, что в Еврокубке "Калев/ТЛУ" в текущем сезоне уже закончил выступления.

Летом этого года, как писал rus.err.ee, власти Таллинна оказали клубу "ТЛУ/Калев" финансовую поддержку в размере 35 000 евро.