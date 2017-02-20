Эстонский баскетболист "Нижнего Новгорода" готовится сыграть против "Калева/Крамо"

Сийм-Сандер Вене на тренировке "Нижнего Новгорода" в Таллинне. Фото: ERR

В составе россиян готовится выйти на площадку и 26-летний эстонский нападающий Сийм-Сандер Вене. В еврокубках и Единой лиге Вене проводит в среднем около 25 минут за матч и набирает за игру около 10 очков, передают утренние теленовости ETV+.

По словам баскетболиста, он доволен своей ролью в команде и надеется, что "Нижний Новгород" пробьется в плей-офф Единой лиги.Та же задача стоит и перед "Калевом/Крамо".

Пока эстонский клуб и "Нижний Новгород" выступают не слишком удачно, одержав всего по четыре победы. Очная встреча соперников начнется в 18:30 в Saku Suurhall.