Эстонский баскетболист "Нижнего Новгорода" готовится сыграть против "Калева/Крамо"
В поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" в понедельник вечером сыграют против "Нижнего Новгорода".
В составе россиян готовится выйти на площадку и 26-летний эстонский нападающий Сийм-Сандер Вене. В еврокубках и Единой лиге Вене проводит в среднем около 25 минут за матч и набирает за игру около 10 очков, передают утренние теленовости ETV+.
По словам баскетболиста, он доволен своей ролью в команде и надеется, что "Нижний Новгород" пробьется в плей-офф Единой лиги.Та же задача стоит и перед "Калевом/Крамо".
Пока эстонский клуб и "Нижний Новгород" выступают не слишком удачно, одержав всего по четыре победы. Очная встреча соперников начнется в 18:30 в Saku Suurhall.
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