Новым президентом Эстонского союза культуризма и фитнеса стал Кийвикас

Отть Кийвикас. Фото: Scanpix/Postimees

Сильнейший эстонский культурист Отт Кийвикас стал новым президентом Эстонского союза культуризма и фитнеса. На очередных выборах он набрал 12 голосов из 13 возможных.

До этого руководителем организации был Арнольд Токко, а Кийвикас выступал в роли главного судьи на всех внутренних соревнованиях, передает "Актуальная камера".

При этом он оставался тренером и действующим участником турниров. В минувшем сезоне 39-летний Кийвикас стал чемпионом Европы и победителем любительского чемпионата "Мистер Олимпия", после чего был включен в правление Эстонского олимпийского комитета и назван лучшим спортсменом города Таллинна.