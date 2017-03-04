logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В воскресенье "Инфонет" и "Флора" разыграют Суперкубок

Video
Игорь Савельев
Cегодня 20:36
Рубрика: Спорт

В воскресенье стартует новый футбольный сезон, в первом матче которого по традиции будет разыгран Суперкубок Эстонии. За приз поборятся чемпион страны, столичный "Инфонет" и обладатель Кубка – таллиннская "Флора".

Новый футбольный сезон стартует как никогда рано – 26 февраля, поэтому матч состоится на искусственном поле, сообщила в субботу "Актуальная камера".

По традиции Суперкубок между собой разыграют действующий чемпион и обладатель Кубка страны. Если для "Инфонета", который впервые стал чемпионом, этот матч за Суперкубок также будет первым в истории клуба, то "Флора" выйдет на поле в ранге обладателя трофея. Год назад в аналогичном матче зелено-белые разгромили "Нымме Калью" со счетом 3-0, однако потом сезон получился не слишком удачным. Поэтому сейчас игроки делают прогнозы осторожно.

"Цели у нас всегда большие, потому что это "Флора", и по-другому никак. Но сейчас пока рано об этом говорить. Посмотрим, на этой неделе в воскресенье Суперкубок, после игры посмотрим", - сказал полузащитник "Флоры" Закария Бегларишвили.

В составе "Инфонета" также есть футболисты. которые побеждали в Суперкубке. Один из них, новичок Альберт Проса, год назад забивал за "Флору" в ворота "Нымме Калью". Теперь он выйдет против своих недавних одноклубников.

"Я не чувствую даже перед Суперкубком, что будь там "Флора" или "Левадия". Сейчас разницы, если честно сказать, нет. Настрой один – выиграть Суперкубок, а кто там по другую сторону, это не так важно", - сказал Проса.

Поединок между этими командами начнется в воскресенье на Sportland Arena в час дня. В случае ничейного исхода в основное время, команды сразу выявят победителя в серии пенальти без дополнительного времени.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 25.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
После Дня независимости полиция выявила всего двух пьяных водителей
 foto
"АК": политологи позитивно оценили речь Кальюлайд
 foto
Премьер-министр вручил награды в области культуры и спорта

Зарубежные новости

foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
 foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?

Олимпиада-2014

foto
ФОТО: Таави Рыйвас поблагодарил эстонских спортсменов и их тренеров за успешное выступление на Олимпиаде в Рио