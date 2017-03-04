В воскресенье "Инфонет" и "Флора" разыграют Суперкубок

В воскресенье стартует новый футбольный сезон, в первом матче которого по традиции будет разыгран Суперкубок Эстонии. За приз поборятся чемпион страны, столичный "Инфонет" и обладатель Кубка – таллиннская "Флора".

Новый футбольный сезон стартует как никогда рано – 26 февраля, поэтому матч состоится на искусственном поле, сообщила в субботу "Актуальная камера".

По традиции Суперкубок между собой разыграют действующий чемпион и обладатель Кубка страны. Если для "Инфонета", который впервые стал чемпионом, этот матч за Суперкубок также будет первым в истории клуба, то "Флора" выйдет на поле в ранге обладателя трофея. Год назад в аналогичном матче зелено-белые разгромили "Нымме Калью" со счетом 3-0, однако потом сезон получился не слишком удачным. Поэтому сейчас игроки делают прогнозы осторожно.

"Цели у нас всегда большие, потому что это "Флора", и по-другому никак. Но сейчас пока рано об этом говорить. Посмотрим, на этой неделе в воскресенье Суперкубок, после игры посмотрим", - сказал полузащитник "Флоры" Закария Бегларишвили.

В составе "Инфонета" также есть футболисты. которые побеждали в Суперкубке. Один из них, новичок Альберт Проса, год назад забивал за "Флору" в ворота "Нымме Калью". Теперь он выйдет против своих недавних одноклубников.

"Я не чувствую даже перед Суперкубком, что будь там "Флора" или "Левадия". Сейчас разницы, если честно сказать, нет. Настрой один – выиграть Суперкубок, а кто там по другую сторону, это не так важно", - сказал Проса.

Поединок между этими командами начнется в воскресенье на Sportland Arena в час дня. В случае ничейного исхода в основное время, команды сразу выявят победителя в серии пенальти без дополнительного времени.