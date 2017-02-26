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Мартин Йонсруд Сундбю выиграл гонку 15 км на этапе кубка мира в Отепя

Победители гонки 15 км классическим стилем Ийво Нисканен, Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунд. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 15:48
Рубрика: Спорт

Сегодня на проходящем в Отепя этапе Кубка мира по лыжным гонкам 15 км классическим ходом быстрее всех пробежал Мартин Сундбю, который лидировал на протяжении всей дистанции, и преодолел дистанцию за 40 минут 38,2 секунды.

Второе место занял финн Ийво Нисканен, отставший на 37,1 секунды. Тройку призеров замкнул еще один норвежский лыжник - Ханс Кристер Холунд (+49,1).

В восьмерку лучших также вошли норвежец Никлас Дюрхауг (+55,3), финн Матти Хейккинен (+58,1), представитель Казахстана Алексей Полторанин (+1.01,3), россиянин Александр Бессмертных (+1.02,5) и норвежец Шур Рёте (+1.03,5).

Лучшие из эстонских лыжников отстали более, чем на 3 минуты: Айвар Рехемаа занял 43-е место (+3.30,1) и Карел Таммъярв — 46-е место (+3.43,0).

Результаты других эстонских лыжников: Алго Кярп - 59-е место, Каарел Каспер (64), Алвар Йоханнес Алев (65), Пеэтер Кюммель (67), Андреас Веэрпалу (68), Райдо Рянкель (69), Карл Эрик Рабакукк (73), Алвар Ратт (74), Каарел Карри (75) и Мартин Насар (77).

Надежда Берсенёва
Редактор

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