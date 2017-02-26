Мартин Йонсруд Сундбю выиграл гонку 15 км на этапе кубка мира в Отепя

Биатлонистки сборной Эстонии неудачно выступили в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Австрии, никто из них не смог пробиться в 40 сильнейших и получить очки в зачет Кубка мира. А победила в этой дисциплине немка Лаура Дальмайер, для которой эта медаль стала уже четвертой на этом чемпионате, передает "Актуальная камера".