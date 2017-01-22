Сборная Эстонии по гандболу вышла во второй раунд квалификации ЧЕ-2020
Мужская сборная Эстонии по гандболу на выезде одержала трудную победу над Турцией и пробилась во второй отборочный раунд чемпионата Европы 2020 года.
В воскресенье, 15 января, эстонская команда в Анкаре обыграла сборную Турции со счетом 20:18 и заняла первое место в своей отборочной группе.
Самым результативным в составе победителей стал Кристо Войка, забивший пять голов.
Перед этой встречей сборная Турции, в среду уверенно обыгравшая эстонцев в Пыльва (28:18), шла на первом месте в группе. У турков было 5, а у эстонцев - лишь 4 очка. Но в итоге лидерство в группе и единственная путевка во второй раунд достались сборной Эстонии.
На втором квалификационном этапе 32 сборные будут разбиты на 8 групп.
Матчи второго квалификационного раунда начнутся осенью 2018 и завершатся летом 2019 года.
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