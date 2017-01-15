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Взятый в аренду у ЦСКА баскетболист не сумел закрепиться в "Калеве/Крамо"

Александр Гаврилов (номер 15) так и не заблистал в "Калеве". Фото: Сийм Семискар, ERR
Cегодня 15:48
Рубрика: Спорт

На этой неделе ряды таллиннского баскетбольного клуба "Калева/Крамо" покинул взятый в аренду у московского ЦСКА 20-летний защитник Александр Гаврилов.

Гаврилов не сумел пробиться в основной состав действующего чемпиона Эстонии, проиграв в конкурентной борьбе американцу Демонту Харперу и местным баскетболистам Стен-Тимму Сокку, Райну Вейдеману и Мартину Дорбеку, передает Õhtuleht.

Гаврилов пополнил ряды таллиннского клуба в сентябре и должен был провести в "Калеве" целый сезон. Однако в Единой лиге ВТБ защитник выходил на площадку всего в четырех поединках, отыграв в общей сложности лишь семь минут.

Теперь у Гаврилова, покинувшего "Калев" по соглашению сторон, появилась возможность продолжить карьеру во второй по силе баскетбольной лиге России.

Гаврилов - воспитанник баскетбольной школы ЦСКА. Он прошел все стадии в системе клуба, успев по играть за детскую, юношескую и молодежную команды флагмана российского баскетбола. Однако в силу юного возраста Гаврилова и с учетом жесткой конкуренции в главной команде ЦСКА руководство клуба в начале сезона 2016/17 решило отдать его в аренду в "Калев/Крамо".

На этой неделе чемпион Эстонии остался еще и без Сильвера Юрно, которого забрали в армию.

Виктор Сольц
Редактор

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