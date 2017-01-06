Российский шахматист Карякин стал чемпионом мира по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин Фото: ТАСС/Scanpix

Российский шахматист Сергей Карякин одержал победу на чемпионате мира по блицу, который завершился в Дохе (Катар).

После 21 партии Карякин набрал 16,5 очка. Второе место занял норвежец Магнус Карлсен, набравший такое же количество очков, но уступивший Карякину в очной встрече. Третье место у еще одного российского шахматиста Даниила Дубова, набравшего 14,5 баллов и обогнавшего по дополнительным показателям американца Хикару Накамуру и россиянина Александра Грищука, передает ТАСС.

Карякин впервые в карьере стал чемпионом мира по блицу, в прошлом году победу одержал Грищук.

В ноябре состоялся матч за мировую шахматную корону между Карякиным и Карлсеном, соперники определяли победителя на тай-брейке, где норвежец оказался сильнее.

В турнире по блицу среди женщин победу одержала украинка Анна Музычук, набравшая 13 баллов в 17 партиях. Второе и третье места заняли представительницы России - Валентина Гунина и Екатерина Лагно (по 12,5) соответственно.