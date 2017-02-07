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Олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков дисквалифицирован на 4 года за допинг

Президент РФ Владимир Путин вручает Дмитрию Труненкову золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи. Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 14:49
Рубрика: Спорт

Федерация бобслея России приняла решение о дисквалификации Дмитрия Труненкова за употребление запрещенных веществ на четыре года.

Труненков, который летом прошлого года объявил о завершении карьеры, отстранен от соревнований на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года. Об этом во вторник, 31 января, сообщила пресс-служба российского антидопингового агентства РУСАДА.

Разгоняющий Труненков стал олимпийским чемпионом Игр в Сочи по бобслею в составе четверки Александра Зубкова. Спортсмен завершил карьеру в августе 2016 года, передает Спорт-Экспресс.

По данным издания, Труненков сдал положительную пробу на допинг еще в сезоне 2015 - 2016 годов, что и привело к его временному отстранению. Именно из-за этого Труненков, в частности, не был включен в состав сборной России на централизованную подготовку на будущий сезон, но тогда это объяснили просто желанием спортсмена завершить карьеру.

Труненкову также придется вернуть две медали российского чемпионата 2016 года, но решение РУСАДА не затронет его олимпийских наград.

Напомним, 13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) из-за допинговых обвинений в адрес России приняла решение перенести чемпионат мира-2017 из Сочи в другую страну. Данный турнир принял немецкий Кенигзее.

Андрей Крашевский
Редактор

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