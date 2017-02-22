Полузащитник Максим Липин планирует остаться в силламяэском "Калеве"

Максим Липин (с мячом) не сумел трудоустроиться за границей. Фото: ERR

Эстонский полузащитник Максим Липин (24) надеется начать новый сезон в составе силламяэского "Калева", за который он выступал и в прошлом чемпионате.

Об этом футболист рассказал в интервью портала Soccernet.

После завершения прошлого сезона Липин не скрывал, что хотел бы попробовать свои силы за границей. В январе он на три недели отправился на просмотр в "Машал" из Узбекистана, но в итоге так и не заключил с этим клубом контракт.

"Я бы мог там остаться, но агент сказал, что летом, возможно, удастся найти вариант получше", - объяснил Максим Липин.

В прошлом сезоне "Калев" занял в чемпионате Эстонии пятое место.