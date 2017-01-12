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Эстонские гандболисты начали с победы отборочный турнир к ЧЕ

Video
Алексей Маргиев
Cегодня 19:16
Рубрика: Спорт

Мужская сборная Эстонии по гандболу с убедительной победы начала свой путь в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года. В Косово она победила хозяев со счётом 31:17, передает "Актуальная камера".

Свой путь к финальному турниру чемпионата Европы 2020 года сборная Эстонии начала с первого отборочного раунда. В стартовом поединке команда на выезда встречалась со сборной Косово, которая несколькими днями ранее набрала свое первое историческое очко в официальных матчах.

Косовцы сыграли вничью с Турцией и намеревались продолжить свои успехи в домашнем матче с Эстонией. Однако уже по итогам первой половины гости были впереди на 6 мячей. А после перерыва эстонцы окончательно разорвали оборону противника и в итоге одеражли разгромную победу со счётом 31:17.

У победителей самым результативным стал Юрген Рооба. Он забросил в ворота соперников 8 мячей.

"Конечно, мы очень довольны. Вся команда сегодня очень постаралась. Отличное начало отборочного пути. Все игроки сыграли очень хороший первый матч. И я в том числе", - поделился впечатлениями Юрген Рооба.

Уже в это воскресенье сборная Эстонии встретится с Косово на своей площадке в Пылва.

А на следующей неделе команде предстоит дважды сразиться с Турцией, которая пока с тремя баллами в активе лидирует в группе. По регламенту в следующий раунд отбора выйдет лишь победитель этого трио.

В финальном турнире Евро 2020 впервые сыграют 24 команды. Сам турнир также впервые в истории гандбола примут сразу три страны - Норвегия, Швеция и Австрия.

Надежда Берсенёва
Редактор

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