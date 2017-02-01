На ЧЕ в Праге фигуристка Хелери Хялвин пробилась в произвольную программу

Хелери Хялвин. Фото: Ханна Самосон, ERR

В чешской Остраве в среду, 25 января, стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми на лед вышли одиночницы.

Единственная представительница Эстонии в женском одиночном катании Хелери Хялвин получила за свою короткую программу 51,72 балла и выступит в произвольной программе. При этом личный рекорд подопечной Анны Леванди равен 53,36 балла.

После выступлений 14 спортсменок Хялвин занимает четвертое место. Лидирует итальянка Каролина Костнер, которую тренирует российский специалист Алексей Мишин. Чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы исполнила короткую программу без ошибок, получив 72,40 балла.

Сильнейшие фигуристки во главе с действующей чемпионкой Европы и мира Евгенией Медведевой из России выйдут на лед в последней, шестой группе.

Всего для участия в соревнованиях заявлены 34 спортсменки, из которых первые 24 попадут в произвольную программу.