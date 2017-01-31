Эстонию в ЧЕ по фигурному катанию представят два воспитанника тренера Анны Леванди

В среду в Чехии стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми на лед с короткой программой выйдут девушки-одиночницы.

Эстонию на этих соревнованиях представят два воспитанника тренера Анны Леванди, передает "Актуальная камера". Для Хелери Хяльвин это будет уже третий европейский чемпионат. Ее лучший результат – это прошлогоднее 19-е место.

Также Эстония будет представлена в соревнованиях мужчин. Единственное место досталось Даниэлю-Альберту Науритсу, для которого это будет дебют во взрослых чемпионатах.

В танцевальных дуэтах от Эстонии никого не будет, а вот в спортивных парах выступит уроженка Таллинна Наталья Забияко. Она вместе с Александром Энбертом будет представлять Россию.