Никогда не видивший снега венесуэлец принял участие в Чемпионате мира по лыжным гонкам

Адриан Солано на Чемпионает мира по лыжным гонкам. Фото:AP/Scanpix

На Чемпионате мира в финском городе Лахти состялись квалификационные заезды среди мужчин на дистанции 10 км классическим стилем. Под номером один стартовал лыжник из Венесуэлы, до этого никогда не видивший снега, он тренировался на роликовых лыжах. В youtube набирает популярность ролки, как венесуэлец боролся с лыжней. Его назвали "худшим лыжником" в мире, до финиша он так и не доехал, однако венесуэлец получил много сочуственных комментариев и ему даже собрали 3000 евро.

Среди лыжников, не имеющих достаточного количества FIS-очков представители довольно экзотических стран. Из Южной Америки приехали, в частности, представители Чили, Бразилии и Венесуэлы.

Венесуэлец Адриан Солано на пути в Лахти задержали в Париже, потому что у него не было ни кредитной, ни банковской карты, а наличными всего 20 евро. Французские власти не верили, что он участвует в Чемпионате мира по лыжным видам спорта, и думали что он наркодилер. Финны быстро организовали сбор средств, и Солано прибыл в Финляндию в 23:55 во вторник, 21 февраля, сообщает YLE.

Его земляк Бернардо Баэна в понедельник сказал газете Ilta-Sanomat, что Солано никогда в жизни не видел снега, но он катался на роликовых лыжах.

После гонки в Лахти Адриан Солано написал в инстаграме, что главное — не то, что он падал во время гонки, а то, что всякий раз поднимался. "Я буду продолжать бороться, ведь это моя мечта", — сказал спортсмен агнетству AFP.