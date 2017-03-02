Эстонские лыжники не прошли первые квалификации на ЧМ в Лахти

В финском Лахти в четверг разыграли первые награды на чемпионате мира по лыжным видам спорта, но эстонские лыжники высокими результатами не порадовали — никто из них не смог преодолеть квалификацию и выступить в основных соревнованиях.

Чемпионат мира по лыжному спорту в финском Лахти начался неудачно для представителей сборной Эстонии. В женской спринтерской квалификации Мариэль Мерлий Пуллес показала 57-й результат, а Лаура Альба финишировала на 60-м месте. В следующую стадию соревнований пробились лишь 30 быстрейших лыжниц, сообщила "Актуальная камера".

"Было очень трудно, потому что шел снег и дождь. И трасса была довольно мягкой. Поэтому в конце было очень сложно", - сказала Мариэль Мерлий Пуллес.

Лучшее время в квалификации показала норвежка Майкен Касперсен Фалла, которая в итоге победила в спринте. Эстонские девушки в квалификации проиграли ей более 25 секунд.

Не меньше оваций, чем победители, собрали аутсайдеры первой гонки четверга. Спортсменки из Ливана и Тонго не спеша пересекали финишный створ под оглушительные аплодисменты болельщиков и светились от счастья, несмотря на ощутимое отставание от лидеров и места в самом низу итогового протокола.

Дальше на старт отборочного раунда вышли мужчины. Тут за место в тридцатке сильнейших боролись сразу четыре эстонских лыжника, но никто из них не сумел выполнить задачу и продолжить борьбу в битве на выбывание. Лучший из эстонцев Райдо Ранкель занял 46-е место, проиграв лидеру — россиянину Сергею Устюгову — почти 17 секунд.

"Мы надеялись, что большой снегопад закончится, и лыжня не будет мягкой. Но этого не произошло. А в таких условиях я сейчас не готов сражаться, посколько не чувствую себя настолько сильным. В итоге на барахтанье в этой снежной каше было затрачено больше энергии, чем обычно. Да и мои конкуренты сегодня были гораздо сильнее меня", - сказал Ранкель.

Другие эстонские лыжники выступили еще слабее. Марко Килп стал 50-м, Карель Таммъярв - 58-м, а Кристьян Колль показал 71-й результат.

Выиграл спринтерское соревнование у мужчин итальянец Федерико Пеллегрино, который сумел на последних метрах вырвать победу у россиянина Устюгова.

В пятницу на чемпионате мира в Лахти должны разыграть 2 комплекта медалей — в женских прыжках с трамплина и в личных соревнованиях двоеборцев.