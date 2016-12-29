Хенри Аниер на домашней арене "Кальмара". Фото: kalmarff.se

Клуб высшей лиги Швеции "Кальмар" решил не продлевать контракт с нападающим сборной Эстонии по футболу Хенри Аниером (26).

Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил портал ERR Sport, отметив, что "Кальмар" поблагодарил Аниера за его вклад в результаты команды и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

В "Кальмар" Хенри Аниер перешел в августе, подписав с клубом соглашение до конца сезона.

В чемпионате Швеции нападающий сборной Эстонии сыграл 9 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его клуб завершил сезон на шестом месте.

Хенри Аниер начал карьеру в валгаском "Уорриоре", затем защищал цвета "Флоры", после чего отправился за границу. Выступал за норвежские "Викинг" и "Фредрикстад", шотландский "Мазервелл" и немецкий "Эрцгебирге Ауэ". В январе 2015 года подписал контракт с "Данди Юнайтед".